Кому и на сколько повысили пенсии с 1 августа

1 августа ежегодно пересчитывается пенсия. Размер ежемесячных выплат увеличивается у тех пенсионеров, которые не попадают под всеобщую индексацию.

Пенсии работающих пенсионеров пересчитывают отдельно, происходит это ежегодно. Эта категория граждан не попадает ни под одну индексацию из тех, что проводят российские власти.

Социальный фонд корректирует суммы ежемесячных выплат, которые получают работающие пенсионеры. Основа расчетов составляют страховые взносы, которые работодатель платит за своего сотрудника.

В зависимости от объема полученных средств, ведомство может увеличить выплату на определенное количество пенсионных баллов. При этом существует лимит пересчетов: не больше трех пенсионных баллов прибавки в год. В 2023 году один балл равен 123,77 рубля.

Если учесть стоимость одного балла, то максимальная надбавка будет составлять 372,31 рубля. Сумма повышения будет индивидуальна каждому работающему специалисту.

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