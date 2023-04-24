25 апреля
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Жизнь

На шашлыки! Какая погода будет на майских праздниках в Алтайском крае

Приближаются майские праздники, и россияне начинают готовиться к выезду на природу. Стоит ли готовить мангал для шашлыков или лучше достать зонтик для дождя — рассказывает altapress.ru.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует потепление в Алтайском крае без осадков. С 29 апреля по 1 мая температура составит +10…+17 градусов. Погода будет облачной с прояснениями.

6 мая ожидается дождь. 7 и 8 мая будет облачно с прояснениями. А 9 мая выйдет яркое теплое солнце. Температура составит +13…+16 градусов.

Gismetio обещает теплую погоду на День весны и труда — +10 градусов. Отличное время, чтобы съездить на шашлыки или прибраться во дворе.

А вот на 9 мая сервис прогнозирует небольшое похолодание — до +8 градусов. Возможна небольшая облачность.

Погода в Алтайском крае на майских выходных
Погода в Алтайском крае на майских выходных
Gismetio

World Weather передает пасмурную погоду от +6…+7 градусов на период 29 апреля — 1 мая.

Зато обещает неожиданное потепление на выходные в честь Дня Победы — до +25 градусов. Самым теплым днем, по мнению сервиса, будет 7 мая.

Погода в Алтайском крае на майских выходных
Погода в Алтайском крае на майских выходных
World Weather
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