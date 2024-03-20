На счастье покормите птиц. Что обязательно нужно сделать в День весеннего равноденствия

Традиции Капельника

Это день когда весна закрепляется в своих правах. Считается, что в это время уже вовсю тает снег, звучит капель, журчат ручьи, однако еще может грянуть несильный морозец, особенно ночью и по утрам, так что убирать теплые вещи пока рано.

Хороший день для влюбленных, которым можно признаться в своих чувствах. Сегодня такие признания могут быть ответными.

Для счастья в доме нужно покормить птиц, которые вернулись из южных стран. Крошки хлеба и зерно разбрасывают во дворе, на улице или же подкладывают в птичьи кормушки.

Капель. Весна. unsplash.com

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя ссориться — к долгосрочным проблемам. Если поссориться с любимым человеком, то отношения окажутся на грани расставания. Если поссориться с коллегой или начальством — возникнут большие сложности с работой.

Нельзя пересаживать комнатные цветы и рассаду. Растения могут просто-напросто не прижиться на новом месте.

Ни в коем случае нельзя игнорировать окружающих. Нужно пообщаться с родными и близкими, провести время с семьей или друзьями, помочь нуждающимся деньгами, делом или словом, советом, своими возможностями. Добрые отношения и поступки обернутся для человека только благом.

Нельзя разводить сплетни, рассказывать о других людях небылицы, неправду, неподтвержденные факты — клеветник сам вскоре пострадает от обвинений, слухов и сплетен.

Нельзя ругать детей, кричать на них, отчитывать, корить, обижать каким-либо другим способом. Желательно потворствовать их капризам и просьбам — дети вырастут любящими своих родителей и отчий дом, будут добрыми и щедрыми. Если же обидеть сегодня ребенка, то он может искать утешения у темных сил.

Нельзя завидовать — открыть двери для проблем, грусти и тоски, сомнений в своих силах и возможностях.

Нельзя кричать, громко петь и разговаривать — привлечь к себе нечисть.

Нельзя в этот день сажать вербу — в доме слезы будут.

Весна. Цветение. Настасья Коваленко

Приметы Дня весеннего равноденствия

К ночи погода испортилась, стало пасмурно — следующим днем возможен мороз.

Сосульки обильно тают и капают — к хорошему урожаю.

На закате небо ярко-желтое и даже красноватое — ветер усилится.

Снегири расчирикались — к потеплению.

Горизонт синеватого оттенка — ждите оттепель.

Дикие утки чистят перышки — погода испортится.

Сова кричит — похолодание чувствует.

Тепло, южный ветер и обильная капель — лето будет жарким.

Холодно, южный ветер, с крыш не капает — лето будет грозовым.

Прилетели из жарких краев жаворонки — погода будет теплой.

Зяблика увидели — похолодает.

Журавли прилетели — весна уже на носу, будет ранней.

Ласточки свили гнездо под крышей, увидеть первую ласточку, покормить ласточку хлебом — год будет счастливым, с хорошим урожаем или с хорошим доходом на работе.

Если ласточка свила гнездо на солнечной стороне дома — к холодному лету.

Какой этот день, такая и весна будет. Мороз — в ближайшие 40 дней стабильного тепла не ожидается. Теплый день — весна ранняя.

Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.

Метель — к хорошему урожаю.

Стая птиц возвращается с юга — к урожаю зерновых.

Дождь — к ранней весне.

Сильный ветер — ветрено будет ближайшие две недели.

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