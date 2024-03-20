20 марта
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Жизнь

На счастье покормите птиц. Что обязательно нужно сделать в День весеннего равноденствия

20 марта проходит народный праздник Павел Капельник. Православная церковь чтит память преподобного Павла Препростого. Также 20 марта — День весеннего равноденствия.

Сова, Весна.
Сова, Весна.
СС0

Традиции Капельника

Это день когда весна закрепляется в своих правах. Считается, что в это время уже вовсю тает снег, звучит капель, журчат ручьи, однако еще может грянуть несильный морозец, особенно ночью и по утрам, так что убирать теплые вещи пока рано.

Хороший день для влюбленных, которым можно признаться в своих чувствах. Сегодня такие признания могут быть ответными.

Для счастья в доме нужно покормить птиц, которые вернулись из южных стран. Крошки хлеба и зерно разбрасывают во дворе, на улице или же подкладывают в птичьи кормушки.

Капель. Весна.
Капель. Весна.
unsplash.com

Что нельзя делать 20 марта

  • Нельзя ссориться — к долгосрочным проблемам. Если поссориться с любимым человеком, то отношения окажутся на грани расставания. Если поссориться с коллегой или начальством — возникнут большие сложности с работой.

  • Нельзя пересаживать комнатные цветы и рассаду. Растения могут просто-напросто не прижиться на новом месте.

  • Ни в коем случае нельзя игнорировать окружающих. Нужно пообщаться с родными и близкими, провести время с семьей или друзьями, помочь нуждающимся деньгами, делом или словом, советом, своими возможностями. Добрые отношения и поступки обернутся для человека только благом.

  • Нельзя разводить сплетни, рассказывать о других людях небылицы, неправду, неподтвержденные факты — клеветник сам вскоре пострадает от обвинений, слухов и сплетен.

  • Нельзя ругать детей, кричать на них, отчитывать, корить, обижать каким-либо другим способом. Желательно потворствовать их капризам и просьбам — дети вырастут любящими своих родителей и отчий дом, будут добрыми и щедрыми. Если же обидеть сегодня ребенка, то он может искать утешения у темных сил.

  • Нельзя завидовать — открыть двери для проблем, грусти и тоски, сомнений в своих силах и возможностях.

  • Нельзя кричать, громко петь и разговаривать — привлечь к себе нечисть.

  • Нельзя в этот день сажать вербу — в доме слезы будут.

Весна. Цветение.
Весна. Цветение.
Настасья Коваленко

Приметы Дня весеннего равноденствия

  • К ночи погода испортилась, стало пасмурно — следующим днем возможен мороз.
  • Сосульки обильно тают и капают — к хорошему урожаю.
  • На закате небо ярко-желтое и даже красноватое — ветер усилится.
  • Снегири расчирикались — к потеплению.
  • Горизонт синеватого оттенка — ждите оттепель.
  • Дикие утки чистят перышки — погода испортится.
  • Сова кричит — похолодание чувствует.
  • Тепло, южный ветер и обильная капель — лето будет жарким.
  • Холодно, южный ветер, с крыш не капает — лето будет грозовым.
  • Прилетели из жарких краев жаворонки — погода будет теплой.
  • Зяблика увидели — похолодает.
  • Журавли прилетели — весна уже на носу, будет ранней.
  • Ласточки свили гнездо под крышей, увидеть первую ласточку, покормить ласточку хлебом — год будет счастливым, с хорошим урожаем или с хорошим доходом на работе.
  • Если ласточка свила гнездо на солнечной стороне дома — к холодному лету.
  • Какой этот день, такая и весна будет. Мороз — в ближайшие 40 дней стабильного тепла не ожидается. Теплый день — весна ранняя.
  • Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.
  • Метель — к хорошему урожаю.
  • Стая птиц возвращается с юга — к урожаю зерновых.
  • Дождь — к ранней весне.
  • Сильный ветер — ветрено будет ближайшие две недели.

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