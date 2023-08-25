26 августа
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Жизнь

На российский прилавках могут появиться энергетики и лимонады под брендом «Вагнер»

Рязанский производитель безалкогольных напитков «Вега» подал заявку в "Роспатент" на выпуск энергетиков, лимонадов и мясных закусок под брендом "Вагнер" (Wagner). Об этом сообщают "Ведомости".

Газированный лимонад.
Газированный лимонад.
CC0

По словам производителя, ничего общего товарный знак с частной военной компанией не имеет. Продукция будет названа в честь немецкого композитора Рихарда Вагнера, чье творчество очень любит владелец компании Владимир Королев.

Представитель компании заявил, что под брендом планируют выпускать энергетики и лимонады. Также, при желании, они могут запустить продажу пива и мясных закусок.

Однако "Роспатент" может не одобрить регистрацию такого товарного знака, ведь он может ассоциироваться с одноименной частной военной компанией "Вагнер", созданной бизнесменом Евгением Пригожиным.

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