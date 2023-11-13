Дорожники продолжают укладывать нижний слой асфальта на а проезжей части нового путепровода на пр. Ленина, сообщает Telegram-канал "Мост".

На путепроводе по пр. Ленина приступили к укладке нижнего слоя асфальта.

В настоящее время заасфальтирована одна сторона большого путепровода и частично – вторая.

В ближайшие дни планируют уложить нижний слой асфальта на большом путепроводе. После этого специалисты приступят к укладке трамвайных путей на мосту.

Сейчас уже уложили нижние слои асфальтобетона на подъезде со стороны ТРЦ «Пионер». Рабочие устанавливают бортовой камень и бордюр вдоль тротуаров. Подрядчик продолжает устанавливать новые опоры контактной сети.



Основной объем работ по устройству трамвайных путей, контактной сети и асфальтированию моста планируют закончить до конца текущей недели.

Ранее стало известно, что сейчас происходит на мосту на Новом рынке.