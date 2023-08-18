На обратной стороне Луны российская станция сделала снимок полярного кратера. Фото

Это южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

Ранее российская космическая станция передала три снимка спутника Земли.

Россия впервые в своей истории запустила автоматическую станцию к Луне 11 августа. Последний раз на спутник Земли отправляли "Луну-24" в 1976 году - тогда станция доставила 170 г лунного грунта. "Луна-25" должна отработать технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела.

Ожидается, что станция прибудет в район кратера Богуславский рядом с Южным полюсом Луны. И затем исследуют свойства и состав грунта.

Реализации миссий «Луна-26» и «Луна-27» намечены на 2027-2028 годы.

От их положительного результата зависят сроки выполнения программы «Луна-28». И, наконец, в рамках миссии «Луна-29» российская сторона планирует отправить на естественный спутник Земли планетоход.