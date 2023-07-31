На ночных гонщиков пожаловались барнаульцы

Жители Барнаула в очередной раз жалуются на гонщиков, которые шумят по ночам и не дают спать, сообщает Telegram-канал Barnaul22 .

Барнаульцы пишут, что некоторые автолюбители гоняют по ул. Малахова и Сухэ-Батора. Причем ни одного патруля ДПС вокруг нет. Этим и пользуются.

В комментариях подключились остальные "пострадавшие". По пр. Ленина, Красноармейскому, около дач, на ул. Энтузиастов и Попова аналогичные ситуации. Гонщики еще и музыку включают, от которой "стены дрожат", сообщают барнаульцы.

"А по Красноармейскому не трое. Как человек 10 встанут на светофоре на аграрном университете, да как начнут газовать и разгоняться в горку. И это все лето", - написали очевидцы.

Ранее в алтайском селе прошли зрелищные автогонки по бездорожью.