На месте аварии у ТЦ Первомайский восстанавливают трамвайную остановку

Об этом сообщает Telegram-канал "В КУРСЕ 22 | Барнаул". Ремонтные работы проводились днем 18 октября.
Ранее мы рассказывали о деталях и пострадавших в ДТП на Красноармейском.
Ограждение трамвайной остановки, которое снесли во время ДТП на Красноармейском проспекте, восстанавливают.
Об этом сообщает Telegram-канал "В КУРСЕ 22 | Барнаул". Ремонтные работы проводились днем 18 октября.
Ранее мы рассказывали о деталях и пострадавших в ДТП на Красноармейском.
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