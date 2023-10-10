На малой родине жилья нет. Сирота в поисках правды

Жизнь выросших детей-сирот сложна: любящих родителей и опыта жизни в социуме нет, надо все делать самому, и результат может быть любой. Да и жильё, положенное по закону, не приносят на блюдечке с голубой каемочкой. Одна из историй ребенка-сироты из Третьяковского района Алтайского края как раз об этом.

По сообщению пресс-службы алтайских социалистов, в Госдуму — во фракцию "Справедливая Россия — За правду" — пришло письмо с просьбой о помощи. Суть письма — помочь в защите гражданских прав на получение жилья и заработной платы молодому человеку, оставшемуся без попечения родителей.

В письме рассказывалось о непростом детстве: мать лишили родительских прав, отца он не знал. Взрослая жизнь началась с иска на получение жилья. "В 2020 году суд удовлетворил требования к Региональному жилищному управлению и обязал предоставить в Третьяковском районе по договору найма благоустроенное жилое помещение из специализированного жилищного фонда Алтайского края, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, общей площадью не менее 33 квадратных метров. А если оно представляет собой однокомнатную квартиру, то не менее 28 кв. м", — объясняется ситуация в письме.

Но уже третий год воз и ныне там. Жилья нет ни на родине — в Третьяковском районе, ни в Барнауле, Новоалтайске, Бийске или Рубцовске — в этих городах молодой человек тоже готов жить. На просьбы о жилье отвечают, что сейчас разбираются с сиротами, выигравшими суды в 2016-2020 годы.

Запрос в прокуратуру не принес ясности. "Нет мер для прокурорского реагирования", — написали в ответ. Последнее, что удалось узнать, что на 1 марта 2022 года реестровая запись заявителя была под номером 1289.

Раз жилья на родине нет, пришлось уехать работать в Уфу. Но опять невезение, проблемы с работодателем: не выплатили заработную плату за три месяца в размере 135 тысяч рублей. Но молодой человек не опустил руки, а поменял работу и продолжает искать правду.

По поручению лидера фракции СРЗП Сергея Миронова, помогать в поисках справедливости будет депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев. Уже отправлены депутатские запросы прокурору Алтайского края Антону Герману по поводу жилья. Другой запрос ушел в прокуратуру Республики Башкортостан, где сейчас живет и работает алтайский сирота.