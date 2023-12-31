На курорте Сбера Манжерок открылся «Снежный город»

На курорте Сбера «Манжерок» появился настоящий «Снежный город». Общая площадь сказочной территории 60 000 кв. м. Он полностью выполнен изо льда и снега. На строительство потребовалось более 2200 м³ льда — это около 4 400 ледовых плит, которые специально привезли из высокогорных озер, находящихся на границе России и Монголии.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:





«2023 год стал для Горного Алтая и Манжерока особенным — в этом году Сбер открыл здесь всесезонный курорт. В стране появился новый туристический объект мирового уровня. Еще один подарок, который мы делаем в уходящем году, — это Снежный город. Нам удалось в рекордные сроки построить самый большой в России ледовый комплекс. Всего две недели потребовалось мастерам, чтобы соорудить башню высотой 14 метров, окружённую 5-тиметровыми стенами и мультимедийными локациями».





Снежный город — это удивительный и волшебный мир с ледяным замком, живописным катком, веселой анимационной программой и фестивалем скульптур. 45 ледовых скульптур, расположенных по всей территории Снежного города, рассказывают о мифах, легендах и природе Алтая. Для самых маленьких гостей работает отдельная детская ледяная площадка.



В вечернее время локация сказочно преображается. Яркое световое шоу раскрывает главную тайну. Здесь каждые полчаса проходят мультимедийное шоу. Также на территории «Снежного города» работают два катка. Общая площадь которых составляет 9 000 кв.м.



Отметим, на курорте Сбера «Манжерок» в новом зимнем сезоне много новшеств. В начале декабря здесь открылся бульвар с ледовыми скульптурами. К зимнему сезону на курорте построено ещё 7 км трасс, и сегодня общая протяжённость трасс достигла 30 км. Если прошлой зимой «Манжерок» принял 135 тыс. гостей, то в этом сезоне их ожидается более 160 тыс. На курорте работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа, доступны услуги инструкторов и в целом созданы все условия для комфортного отдыха по мировым стандартам гостеприимства.

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