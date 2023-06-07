На курорте Сбера «Манжерок» открылся 5-звёздочный отель премиум-класса. Бронирование уже доступно на сайте отеля, при этом весь июнь действуют специальные сниженные тарифы.

Проект гостиничного комплекса создан с учётом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это современное мультифункциональное пространство в природном стиле. В оформлении преобладают натуральные, экологически чистые материалы и элементы озеленения. Отель предлагает гостям 304 номера, в том числе 38 люксов и два президентских номера площадью 162 кв. метра с открытой террасой 234 кв. метра, тремя комнатами и обзорным панорамным видом. В дизайне отеля природные мотивы переосмыслены в современном ключе, а в обслуживании поставлена высокая планка индивидуального сервиса: отель обещает стать центром светской и деловой жизни.

Станислав Кузнецов,

заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Горный Алтай обладает огромным туристическим потенциалом, где хорошо отдыхать в любое время года. Именно поэтому мы изначально задумывали «Манжерок» как всесезонный курорт для семейного отдыха, который впечатлит даже самых бывалых путешественников. Открытие уникального 5-звёздочного отеля — очередной этап развития курорта, который мы хотим сделать одним из лучших в стране. История "Манжерока" наглядно показывает, какой синергии можно добиться, когда природные красоты встречаются с современной инфраструктурой, продуманным дизайном, высочайшим комфортом и искренней заботой о каждом госте. И особенно важно, что всё это создаёт новые рабочие места, увеличивает налоговые поступления в бюджет и способствует устойчивому развитию Республики Алтай как одного из ведущих туристических центров страны.

Отель способен удовлетворить вкусы самых искушенных гостей и объединяет в своей кулинарной концепции местные традиции и лучшее из гастрономического мира. В нём есть два ресторана — основной и a la carte — и несколько баров. Кроме того, отель — идеальная площадка для делового туризма: здесь предусмотрен конференц-центр с оборудованными всем необходимым 12 переговорными залами, самый большой из которых рассчитан на 500 человек.

На курорте Сбера «Манжерок» открылся 5-звёздочный отель премиум-класса. Источник: пресс-служба всесезонного курорта «Манжерок». На курорте Сбера «Манжерок» открылся 5-звёздочный отель премиум-класса. Источник: пресс-служба всесезонного курорта «Манжерок». На курорте Сбера «Манжерок» открылся 5-звёздочный отель премиум-класса. Источник: пресс-служба всесезонного курорта «Манжерок». На курорте Сбера «Манжерок» открылся 5-звёздочный отель премиум-класса. Источник: пресс-служба всесезонного курорта «Манжерок». На курорте Сбера «Манжерок» открылся 5-звёздочный отель премиум-класса. Источник: пресс-служба всесезонного курорта «Манжерок». На курорте Сбера «Манжерок» открылся 5-звёздочный отель премиум-класса. Источник: пресс-служба всесезонного курорта «Манжерок». На курорте Сбера «Манжерок» открылся 5-звёздочный отель премиум-класса. Источник: пресс-служба всесезонного курорта «Манжерок».

Спа-комплекс общей площадью 4800 квадратных метров предлагает клиентам последние новинки велнес-индустрии. Это один из крупнейших спа-комплексов в стране: к услугам гостей — пять бассейнов, 10 термальных зон, бани, сауны, зоны спа-ухода и массажа.

Для юных гостей в отеле работает досуговый центр, оформленный в концепции алтайской тайги. В уникальном детском центре самых маленьких посетителей ждут бассейн с шариками, настольными играми, интерактивной песочницей и игровой центр, а исследователи постарше могут пройтись по вертикальному лабиринту, воспользоваться скалодромом и верёвочным парком, прокатиться по лесу на квадроцикле или пролететь на виртуальном самолёте над заснеженными горными вершинами.

«Манжерок» — феномен современного российского туризма. Стремительно развивающийся курорт сочетает в себе высокий уровень сервиса, горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. К концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, в ближайшей перспективе на курорте будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов, что сделает его одним из крупнейших всесезонных курортов России.

В 2022 году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. С 2018 года курорт многократно признавался лучшим по версии Ski Business Awards и удостоен восьми наград.