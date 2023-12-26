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Жизнь

На каких маршрутах Барнаула вырастет стоимость проезда

Проезд на маршрутах Барнаула, работающих по нерегулируемым тарифам, с 1 января подорожает до 35 рублей, сообщил "Банкфакс" со ссылкой на источники. Ранее мэрия предложила перевозчикам отложить рассмотрение этого вопроса.

Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Анна Зайкова.

«Банкфакс» поговорил с представителем перевозчика «Командирское» Олегом Бесчастным. Тот сообщил, что маршруты №18, № 27 и № 58 поднимут стоимость проезда до 35 рублей 1 января 2024 года.

То же самое сообщил индивидуальный предприниматель Евгений Ершов, отвечающий за маршруты №50 и 65.

Всего в Барнауле 19 нерегулируемых маршрутов. Кроме вышеуказанных к ним относятся: №6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29.

Однако перевозчики с "большими автобусами" тоже просили повысить цены. Этот вопрос обсуждался еще осенью. Источник "Банкфакса" сообщил, что мэрия предварительно и неофициально дала согласие лишь на 32 рубля.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на хамство в автобусе, но ее не поддержали.

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