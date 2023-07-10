На двух улицах Барнаула отключат горячую воду с 10 июля

С 10 июля на двух улицах Барнаула отключат горячую воду больше, чем на сутки. Об этом предупреждает СГК .

На двое суток, с 10 июля 9:00 до 12 июля 9:00, отключат горячее водоснабжение по улице Ленинградская, 16. Сотрудники СГК заменят четыре компенсатора на магистрали диаметром 700 мм.

Под ограничение попадает 329 жителей дома по улице Ленинградская, 16 и парк спорта.

На сутки, с 10 июля 10:00 до 11 июля 10:00, отключат теплосеть на улице Папанинцев, 192. Сотрудники СГК демонтируют заглушки. Горячую воду отключат в 10 домах по следующим адресам:

Челюскинцев 76, 76а, 78, 80, 80в,

Папанинцев 192, 201, 203, 205,

Песчаная 201,

Сейфуллинский 36, 37.

Ранее горячую воду начали возвращать в дома барнаульцев после четвертого этапа опрессовки.