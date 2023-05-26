27 мая
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Жизнь

На дорогах Алтая установили знак "Дикие животные" после ДТП с лосем

На дорогах Алтайского края установили предупреждающий знак "Дикие животные" после ДТП с лосем. Об этом сообщает Минприроды региона.

Знак "Дикие животные"
Знак "Дикие животные"
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В соответствии с Правилами дорожного движения водитель, увидев такой знак, должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на дорогу дикого зверя.

Минприроды сообщает, что за прошедший, 2022 год на территории Алтайского края зафиксировано 22 ДТП с участием диких копытных животных. Государственному охотничьему фонду был причинен ущерб на сумму 1,240 млн рублей.

Череда аварий продолжается и в 2023 году. Накануне, 25 мая на трассе Бийск-Барнаул внедорожник сбил лося, внезапно выскочившего на дорогу. Животное погибло.

"Одной из наиболее частых причин возникновения таких аварий является несоблюдение скоростного режима водителями, особенно в темное время суток", - заявляют в ведомстве.

В связи с этим в Минприроды советуют быть предельно осторожными в местах обитания диких животных, соблюдать скоростной режим и следить за знаками.

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