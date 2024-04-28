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Жизнь

На доме по пр. Строителей, 4 завершили восстановительные работы

В Барнауле на доме по пр.Строителей, 4 досрочно завершили аварийно-восстановительные работы по ремонту поврежденных элементов фасада. Об этом сообщает администрация города.

На доме по пр. Строителей, 4 завершили восстановительные работы.
На доме по пр. Строителей, 4 завершили восстановительные работы.
Администрация города

Комитет ЖКХ Барнаула и подрядная организация ООО «СИБСТРОЙ» заключили муниципальный контракт, в рамках которого работы должны были быть выполнены до конца апреля.

Согласно контракту, были проведены работы по ремонту кирпичной кладки фасадов на уровне 4 этажа со стороны главного фасада, карнизов эркеров и каменной кладки простенков. Также были заменены поврежденные перемычки и железобетонные основания балконов.

В данный момент проводится приемка выполненных работ. Тротуар возле дома по адресу проспект Строителей, 4 снова доступен для пешеходов.

Подрядчик перенесет остановочный павильон «Аптека» на прежнее место в мае.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в аварийном доме на пр. Строителей ремонт балкона подходит к концу.

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