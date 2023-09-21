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Чего стоит остерегаться в Рождество Пресвятой Богородицы. Приметы и традиции 21 сентября

В русско-православном календаре 21 сентября отмечали Рождество Пресвятой Богородицы. Altapress.ru рассказывает, на что стоит обратить внимание в этот день и чего стоит остерегаться.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Altaistarover.ru

Традиции Рождества Пресвятой Богородицы

Этот день был особенно важен для православных. В храмах проходили торжественные службы, на которых старались быть все верующие.

Женщины, мечтающие о детях, молили об этом Пресвятую Богородицу, и украшали икону калиной и поздними цветами. Считалось, что в этот день желание обязательно сбудется.

Обращались к Богородице за семейный счастьем, достатке, здоровье в семье. Женские молитвы считались сильнее мужских.

Что нельзя делать 21 сентября

  • Тяжелый физический труд, а также уборка в доме считались грехом.
  • Запрещается надевать старую, неяркую одежду.
  • Не стоит ругаться с людьми и тем более ссориться с близкими. Иначе можно накликать беду.
  • Нельзя проходить мимо неимущих — им нужно обязательно подать милостыню.

Приметы Рождества

  • Зайцы начали рыть норы – скоро похолодает.
  • Праздник нужно отметить в кругу близких, иначе человек будет обречен на одиночество.
  • Ребенок, рожденный в праздник, будет трудолюбивым.
  • Приснившийся родственник постарается предостеречь от опасности.
  • Сильный ветер — зимой будет мало снега.
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