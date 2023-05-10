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Жизнь

На 14 часов отключат горячую воду почти в 50 домах Барнаула

11 мая в Барнауле отключат горячую воду в 47 домах на 14 часов. Об этом сообщает СКГ.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Горячую воду отключат в районе Нового рынка с 10:00 до 00:00 часов.

Под отключение попадают многоквартирные и частные дома, административные здания и детские сады:

Многоквартирные дома:

  • Ул. Микронная, 11, 9, 7;
  • Пр. Ленина, 119, 12, 69, 14, 93, 84, 16, 82, 113, 99, 105, 107, 101, 123, 95, 103, 109, 97, 111;
  • Ул. Красный Текстильщик, 6;
  • Ул. Бехтерева, 5, 1;
  • Ул. Свердлова, 78, 73, 85, 75, 88, 80, 67, 71;
  • Ул. Главная, 3, 6, 2, 2а;
  • Ул. Деповская, 36, 34;
  • Ул. Новоугольная, 26, 28, 24;
  • Пр. Футбольный, 10, 12;
  • Ул. Профинтерна, 35, 39, 37,

Детские сады: пр. Футбольный, 11а.

Административные здания: ул. Зеленая роща, 11, 1, ул. Бехтерева, 2г, ул. Советская, 16, пр. Ленина, 93б, 119а, ул. Профинтерна, 48а.

Частные дома: ул. Угольная, 16а, ул. Главная, 2б, 11, ул. Бехтерева, 1а.

Отключение горячей воды необходимо для того, чтобы заменить участок магистральной теплосети в районе Ленина, 113 без отключения на несколько недель, объясняют в СГК.

"Завтра специалисты установят заглушки на трубопроводе и врежут временную теплосеть для горячей воды в обход запланированного к ремонту участка", - сообщают в ведомстве.

На месте будут работать пять ремонтных бригад и десять единиц спецтехники. В том числе подъемные краны, ремонтные мастерские и водооткачивающая техника.

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