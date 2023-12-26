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Жизнь

На Android обнаружили вирус, который ворует пароли

Специалисты обнаружили вирус, который может отключить сканер отпечатка пальца на телефоне. Об этом сообщает Lenta.ru.

Смартфон в руках.
Смартфон в руках.
Фото: ru.freepik.com, автор Dragana_Gordic.

Такая программа называется Chameleon («Хамелеон»). Она распространяется через фейковый браузер Google Chrome.

Создан этот вирус для того, чтобы воровать личные данные.

Данное ПО может отключать сканер отпечатка пальца, и тогда владельцу приходится вводить пароль. В этот момент вирус и проникает в смартфон.

При этом программа может похищать пароли и прочие конфиденциальные данные.

Чтобы обезопасить себя, следует включить функцию Play Protect и не устанавливать программы через APK-файлы.

Ранее сообщалось, что обладатели Android-смартфонов смогут добавлять пользователей в общий черный список.

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