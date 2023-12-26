На Android обнаружили вирус, который ворует пароли

Специалисты обнаружили вирус, который может отключить сканер отпечатка пальца на телефоне. Об этом сообщает Lenta.ru.

Такая программа называется Chameleon («Хамелеон»). Она распространяется через фейковый браузер Google Chrome.

Создан этот вирус для того, чтобы воровать личные данные.

Данное ПО может отключать сканер отпечатка пальца, и тогда владельцу приходится вводить пароль. В этот момент вирус и проникает в смартфон.

При этом программа может похищать пароли и прочие конфиденциальные данные.

Чтобы обезопасить себя, следует включить функцию Play Protect и не устанавливать программы через APK-файлы.

Ранее сообщалось, что обладатели Android-смартфонов смогут добавлять пользователей в общий черный список.