22 сентября
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Жизнь

На Алтай-Коксе прошли семейные экскурсии

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошла серия экскурсий для детей сотрудников завода. Всего предприятие посетили около 350 человек.

На Алтай-Коксе прошли семейные экскурсии.
На Алтай-Коксе прошли семейные экскурсии.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Фоторепортаж по ссылке.

Гости посетили корпоративный музей, ключевые объекты предприятия, модернизированный комплекс пятой коксовой батареи, где наблюдали процессы производства кокса. Всего за три недели провели 14 экскурсий для детей.

На предприятии ежегодно проводятся ознакомительные экскурсии для школьников города Заринска, а также студентов техникумов и ВУЗов. Экскурсии формируют у подростков представление о промышленном производстве, интерес к рабочим профессиям, помогают определиться с будущей специальностью.

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