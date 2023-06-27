На Алтае завершилась программа Литературного фестиваля Роберта Рождественского

При поддержке банка «Открытие» в Алтайском крае прошел Литературный фестиваль, посвященный выдающемуся советскому и российскому поэту Роберту Рождественскому. Программа фестиваля включала как мероприятия в краевой столице — Барнауле, так и на малой родине поэта — в селе Косиха.

В течение пяти дней, с 20 по 24 июня, для поклонников творчества знаменитого поэта была подготовлена обширная и разнообразная культурная программа. В Мемориальном музее Р.И. Рождественского открыли выставку «Дело было в Литинституте: студенческие годы Роберта Рождественского и Аллы Киреевой (документы и фотографии из фонда ГМИЛИКА и архива Литературного института имени А.М. Горького)». Кроме того, гостям фестиваля было предложено необычное пространство под названием «Музейная игротека».

Неотъемлемой частью фестиваля являются презентации новых выпусков «Поэтической серии Мемориального музея Р.И. Рождественского». В этом году читателям представили сборник «Мы — всегда продолженье…», в который вошли стихи, посвященные семье.

По давней традиции основная программа заключительного дня большого литературного праздника проходила на Яру любви одновременно на нескольких площадках: литературных, песенных и представляющих народное творчество.

Мы отдаем дань уважения замечательному поэту, великому русскому слову, русской литературе и культуре. Очень приятно, что с нами здесь семья поэта, его родные и друзья, наш постоянный партнер — банк «Открытие», что наш фестиваль постоянно развивается. В этом году важным событием стал показ фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» — очень трепетного, особенного. Он вошел в короткий список документального кино Шукшинского кинофестиваля и его покажут на Алтае еще раз во время проведения этого фестиваля. По-новому организовано пространство и на Яру любви, здесь появилась «Улица Советская» - это наше обращение к временам, в которых было много хорошего. Ведь и Роберт Рождественский — человек той эпохи, — отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В рамках фестиваля также прошел межрайонный песенный фестиваль «Песни главные есть в судьбе любой». Гостей принимала интерактивная площадка литературных чтений Алтайского края «Литературный квартал» и поэтическая площадка для детей «Алешкины мысли». Особый интерес почитателей таланта Роберта Рождественского вызвал поэтический фестиваль «Надо собственною жизнью доказать свои стихи».

Жители и гости Косихи пообщались с гостями фестиваля — дочерью поэта Екатериной Рождественской, писателями Ладой Пузыревской (Новосибирск) и Игорем Паниным (Москва). Продолжила праздник концертная программа с участием Мариам Мерабовой (меццо-сопрано), Сергея Волчкова (баритон), Инны Рудник, Евгения Волкова, вокальной группы «Квартет ПРО». Завершили программу фестиваля межрайонный рок-фестиваль «Товарищ Время» и молодежная программа «Если вы есть — будьте лучшими» с участием ансамбля песни и танца «Солдаты удачи» 35-й ракетной Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.

По словам заместителя президента-председателя правления банка «Открытие» Юрия Андресова, фестиваль имеет важное региональное и федеральное значение.