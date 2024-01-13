15 января
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Жизнь

На Алтае вдвое увеличилось число краснокнижных горных баранов

Алтайских горных баранов стало больше за последние 10 лет, сообщает "Катунь 24".

Дуэль горных баранов на Алтае
Дуэль горных баранов на Алтае
Денис Маликов, sailugem.ru

В трансграничной зоне России и Монголии обитает более 6 тыс. особей горных баранов. Известно, что сейчас их более чем на 2 тыс. больше, чем в 2017 году. Учет численности животных ведут с 2014 года.

Специалисты Сайлюгемского нацпарка, где обитают бараны, связывают рост их численности с эффективной охраной территории.

Алтайский горный баран — один из приоритетных видов для охраны в России. Вид обитает исключительно в приграничных с Монголией районах.

Ранее красная книга Алтайского края пополнилась новыми видами насекомых и птиц.

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