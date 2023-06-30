На Алтае у редких черных аистов вылупились долгожданные птенцы

В заказнике "Обской" у черных аистов появились долгожданные птенцы. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края.

Родителями стали черные аисты в "Обском" заказнике в Усть-Пристанском районе. На данный момент они полностью заняты своим потомством.

Малыши неспеша подрастают в гнезде. В прошлом году его искусственно укрепил госинспектор КГБУ "Алтайприрода" Владимир Меновщиков. Он продолжает следить за своими подопечными при помощи фотоловушки.

Напоминаем, что у алтайских черных аистов первое яйцо появилось раньше обычного - в середине апреля. Существовал серьезный риск того, что потомство не выживет из-за ночных низких температур.

Поводом для беспокойства послужило и отсутствие корма из-за большого количества снега. Алтайский орнитолог Алексей Эбель предположил, что многие из особей, поспешивших отложить яйца, могут не пережить эту весну. Некоторые виды пытались улететь в южные места, где меньше снега, но из-за горного рельефа это оказалось для них сложно.