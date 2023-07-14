На Алтае сутки искали пропавшего 11-летнего мальчика

Спустя сутки, 13 июля, около 21:00 вечера ребенка нашли на открытом участке местности в окрестностях села Горбуново.
Мальчика доставили домой по месту жительства.
Известно, что ребенок здоров, ему ничего не угрожает. С ним работают следователи, чтобы узнать подробности произошедшего.
В дальнейшем в отношении несовершеннолетнего примут профилактические меры, чтобы впредь исключить условия и причины самовольного ухода.
Ранее в детском лагере на Алтае пропал 15-летний мальчик. Позднее стало известно, что подросток - воспитанник школы-интерната. Он неоднократно сбегал оттуда. Его нашли спустя два дня.