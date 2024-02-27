На Алтае спрос на пиво за год вырос почти на четверть

Аналитики FinExpertiza отметили изменения объемов розничных продаж алкоголя в России по итогам 2023 года. Об этом пишет "Банкфакс".

Известно, что в стране данный показатель увеличивается в каждой из групп алкогольных напитков на 2,3-3,6%.

Отмечается, что в Республике Алтай всего за год продажи пива увеличились на 23%.

При этом в Алтайском крае пьют крепкий алкоголь меньше, чем в среднем по стране — 5,7 л крепкого спиртного и 3,4 л вина на человека.

Так же, как и на Алтае, в крае более популярно пиво — по 63,4 л.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае намерены насовсем запретить продажу алкоголя на некоторые праздники.

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