12 февраля
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Жизнь

На Алтае спасли кота, брошенного в электричке

Сотрудники транспортной компании обнаружили оставленную сумку. Внутри оказался котенок.

Кот.
Кот.
Дмитрий Кудрявцев.

"МК на Алтае" сообщает, что в электричке следующей по маршруту "Черепаново-Барнаул" сотрудники транспортной компании во время вечернего обхода нашли бесхозную сумку. Внутри оказался кот.

По виду сумка была женская, она стояла прямо у входа в вагон, Когда они открыли сумку, удивились увиденному: внутри находился котенок, на вид пушистому месяца три-четыре.

Более того найденный малыш оказался породистым. Его хозяев решили найти, либо пристроить в другие добрые руки.

Маленькому сокровищу придумали имя - Элик. От слова "электричка", где его и нашли. К сожалению, хозяев почти не нашли, поэтому кот продолжает жить в офисе.

Отмечается, что кот непривередливый и ест все, даже ряженку с хлебом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье той-терьера Арчи высадили из электрички, но к счастью, он вернулся к хозяину.

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