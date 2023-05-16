18 мая
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Жизнь

На Алтае резко вырос уровень воды в Катуни

В горах Республики Алтай в Катуни резко вырос уровень воды. Об этом сообщает на своей странице во "ВКонтакте" известный фотограф Светлана Казина.

Бурная река Катунь
Бурная река Катунь
Светлана Казина

По данным гидропоста на 16 мая, уровень воды в реке Катунь составляет 535 cм над нулем поста. За сутки уровень воды повысился на 73 см.

Резкий подъем связывают с неожиданным потеплением и активным снеготаянием.

На опубликованных кадрах видно, как бурлит и пенится Катунь. Такой мощный поток не только выглядит красиво, но и несет опасность для людей и животных.

Фотограф сообщает, что жертвами стихии чаще всего становятся коровы. Они уходят к реке попить воды, и их сносит сильный поток.

Ранее в Алтайском крае жители застали снегопад в середине мая.

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