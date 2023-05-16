На Алтае резко вырос уровень воды в Катуни

В горах Республики Алтай в Катуни резко вырос уровень воды. Об этом сообщает на своей странице во "ВКонтакте" известный фотограф Светлана Казина.

По данным гидропоста на 16 мая, уровень воды в реке Катунь составляет 535 cм над нулем поста. За сутки уровень воды повысился на 73 см.

Резкий подъем связывают с неожиданным потеплением и активным снеготаянием.

На опубликованных кадрах видно, как бурлит и пенится Катунь. Такой мощный поток не только выглядит красиво, но и несет опасность для людей и животных.

Фотограф сообщает, что жертвами стихии чаще всего становятся коровы. Они уходят к реке попить воды, и их сносит сильный поток.

Ранее в Алтайском крае жители застали снегопад в середине мая.