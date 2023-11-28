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Жизнь

На Алтае рано утром произошло землетрясение

В Республике Алтай произошло землетрясение утром 28 ноября в 05:39 местного времени.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Магнитуда составила 3,4, пишут "Новости Горного Алтая". Эпицентр — неподалеку от села Бельтир Кош-Агачского района.

В сентябре исполнилось 20 лет со дня мощного землетрясения у села Бельтир.

Первый подземный толчок снес въезжавшую в село машину вместе с дорогой. Водитель и пассажир выбрались через лобовое стекло.

В урочище Акузук пласты земли с лиственным лесом оторвало и опустило вниз на несколько десятков метров. С другой стороны горы почти полностью оторвался и рассыпался склон. Теперь там вертикальные вершины.

В домах рухнули печи и потолки, мебель разбросало по комнате. При этом пострадавших после стихийного бедствия не было.

Позже в трех километрах на север от Бельтира увидели много трещин с застывшей серой массой. Оттуда били горячие источники.

Магнитуда землетрясения была 7,3.

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