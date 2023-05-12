На Алтае произошло землетрясение

Землетрясение случилось 11 мая около 3:08 ночи по местному времени.
Интенсивность в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64.
О пострадавших людях или постройках не сообщали.
Ранее завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Дмитрий Завьялов назвал точный метод предсказания землетрясений.
Выяснилось, что в зоне будущего мощного сейсмособытия за некоторое время до происшествия появляется определенное затишье. Оно может может продолжаться до самого момента разрушительного землетрясения.