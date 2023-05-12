12 мая
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Жизнь

На Алтае произошло землетрясение

Сейсмособытие магнитудой 3,9 произошло в Республике Алтай в Чибитском сельском поселении, сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
seishub.ru

Землетрясение случилось 11 мая около 3:08 ночи по местному времени.

Интенсивность в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64.

О пострадавших людях или постройках не сообщали.

Ранее завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Дмитрий Завьялов назвал точный метод предсказания землетрясений.

Выяснилось, что в зоне будущего мощного сейсмособытия за некоторое время до происшествия появляется определенное затишье. Оно может может продолжаться до самого момента разрушительного землетрясения.

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