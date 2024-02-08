12 февраля
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Жизнь

На Алтае нашли популяцию редкого вымирающего растения

В Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай нашли популяцию редкого вымирающего растения — астрагала замечательного.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Фото: Ирина Пергаева.

Его обнаружили в урочище Баян-Чаган, сообщается на сайте организации. Открытие сделали в ходе полевых исследований в 2023 году.

Популяция астрагала замечательного является четвертым когда-либо обнаруженным учеными в России и возможно крупнейшим резерватом этого редкого вида растений в нашей стране, указывает РБК.

Также на Алтае нашли виды растений, не встречавшиеся ученым более сотни лет.

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) нашли два вида горькушки и один остролодочника.

Отмечается, что эти растения были описаны более века назад.

Горькушка - Saussurea serratuloides - была описана русским ботаником Николаем Степановичем Турчаниновым в 1847 году на Алтае. Однако он не указал точное местоположение. После этого открытия вид больше никто не видел.

Другие исследовали несколько раз пытались найти растение.

Ученые ТГУ обнаружили цветок, когда просто остановились, чтобы спрятаться от дождя.

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