25 июня
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Жизнь

На Алтае кот Леопольд два дня просидел на столбе в ожидании помощи

Пожарные в селе Кош-Агач спасли кота, два дня просидевшего на высоком столбе, сообщает ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Пожарные на Алтае спасли кота.
Пожарные на Алтае спасли кота.
ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

За помощью к спасателям обратилась хозяйка "усатого".

Она рассказала, что ее кот по кличке Леопольд забрался на высокий столб, но слезть с него не смог.

Женщина не могла самостоятельно снять животное, а другие службы отказали ей в помощи. В итоге животное пробыло на столбе больше двух суток.

Огнеборцы не могли оставить четвероногого друга хозяйки в беде.

С помощью трехколенной лестницы пожарные поднялись к коту и благополучно спустили его на землю, передав в руки женщине.

Растроганная до слез хозяйка поблагодарила огнеборцев за спасение члена ее семьи.

Ранее спасатели проводили на пенсию собаку - пес ушел на заслуженный отдых.

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