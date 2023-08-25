26 августа
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Жизнь

Утвердили имена новых почетных граждан Барнаула

Сегодня на заседании Думы утвердили имена новых почетных граждан города, сообщает Барнаул.

Глава города Барнаула, Вячеслав Франк, выступил с отчетом перед депутатами Городской думы.
Глава города Барнаула, Вячеслав Франк, выступил с отчетом перед депутатами Городской думы.
Фото: Анна Зайкова.

Звания "Почетный гражданин города Барнаула" удостоены:

  • Обухов Георгий, ведущий мастер сцены театра драмы им. В.М. Шукшина.
  • Посекунов Андрей, главврач Станции скорой медицинской помощи Барнаула.

«За заслуги в развитии города Барнаула» поощрены:

  • Воронков Анатолий, ветеран органов местного самоуправления города;
  • Ермолина Любовь, педагог доп. образования Центра детского творчества;
  • Крейдун Юрий, настоятель Иоанно- Богословской церкви4
  • Подпальная Тамара, спортсмен-инструктор;
  • Поспелов Степан, руководитель УФАС по Алтайскому краю.
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