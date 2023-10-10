На Алтае будет теплый декабрь. Причины

10 октября на Руси чествовали Савватия Пчельника. Православная церковь вспоминает Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. А также его считали покровителем пчел и меда.

Традиции Савватия Пчельника

10 октября заканчивалась Пчелиная девятина, в течение которой подготавливали улей к зиме. Люди поговаривали:

«Уносит пчелиная матка в далекие теплые края ключи от лета».

Также православные верили, что пчелиным промыслом может заниматься только тот, кто ведет праведную жизнь перед Господом. Потому пчеловоды вместе с детьми молились святому Савватию.

Также в этот день женщины пекли особые медовые пряники, которые раздавали только членам семьи. Угощение съедали, а крошки отдавали птицам — так можно приманить благополучие в дом.

Что нельзя делать 10 октября

Заменять мед вареньем.

Запрещены все операции с деньгами — иначе сделки сорвутся.

Нельзя долго спать, а то придут болезни.

Не стоит брать вещи мужа или жены — можно сильно поссориться.

Приметы Пчельника