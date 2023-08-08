Мужчину уволили из магазина, в котором он даже не работал

Мужчина работает на ферме и часто заезжает в этот магазин.

Очередное такое посещение оказалось странным.

Одна покупательница посчитала, что одежда героя очень похожа на униформу работников магазина. Первый раз она подошла и попросила показать, где висят джинсы. Мужчина махнул рукой в нужном направлении, что женщине не понравилось.

Вторая просьба была агрессивнее - дама потребовала открыть кабинку.

И в третий раз покупателя поймали на кассе. На этот раз незнакомка бежала к нему в компании менеджера, который потребовал, чтобы мужчина извинился.

Когда же он оказался это сделать, менеджер крикнул "уволен!".

Но сразу же поняв, что случилось недопонимание, все кроме женщины начали смеяться. Она быстро вышла из магазина, так ничего и не купив.

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