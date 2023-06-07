Мужчины на шариках, лисички и коты из репейника. Яркие моменты «Лесной сказки» нулевых

Погрузимся во времена, когда вместо зоопарка в Барнауле работал небольшой зоосад, а праздник можно было устроить с помощью нескольких воздушных шариков. Altapress.ru публикует архивные фотографии «Лесной сказки» нулевых от Дмитрия Кудрявцева.