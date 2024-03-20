21 марта
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Жизнь

Мужчина подслушал разговор жены и неприятно удивился

Пользователь Reddit рассказал, что застал ссору жены с ее сестрой и узнал неприятную для него правду. После услышанного он захотел развестись с женой.

Ссора, конфликт, удушение.
Ссора, конфликт, удушение.
СС0

Мужчина заявил, что они с женой вместе восемь лет и из них четыре — в браке. При этом у его жены есть 12-летняя дочь от первого брака. Однако мужчина любит ее как родного ребенка.

При этом они с женой хотели совместных детей, но естественным путем у пары не получилось. Супруга заявила, что не хочет прибегать к ЭКО из-за высокой стоимости и сложности.

Недавно мужчина услышал, как жена ссорится с сестрой. Сестра закричала, что она не принимает таблетки у мужа за спиной и не делала тайный аборт.

После этого супруг переехал к родителям и задумался о разводе. Мать с отцом заявили, что ему нужно вернуться к жене. А вот пользователи отметили, что женщина не любит его.

Ранее сообщалось, что детектив рассказал, как понять, что партнер начал ходить налево.

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