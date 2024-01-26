Мужчина хотел купить барабанную установку, но стал жертвой мошенников

Известно, что мужчина не живет в Барнауле, а приехал к родителям в гости. Накануне в интернете он увидел объявление о продаже барабанной установки и решил связаться с продавцом.
Они договорились, что товар доставят курьером, а деньги покупатель перевел сразу.
После этого продавец перестал выходить на связь, объявление удалили, а посылка не отслеживалась по трек-номеру.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что мошенники выманивают деньги голосом Блиновской. Одной из жертв чуть не стал отец Елены.
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