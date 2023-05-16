18 мая
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Жизнь

"Мусорные ворота". Активисты бьют тревогу из-за свалки на въезде в Бийск

Въезд в Бийск обрастает мусором из-за некачественного ограждения полигона с отходами, расположенного неподалеку, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на "Народный фронт".

Свалка.
Свалка.
Pixabay.com

Дорогу в Бийск теперь называют "мусорными воротами" по аналогии с туркластером "Золотые ворота".

Вместо полей с одуванчиками гостей и жителей города встречает 43 га площади, усеянной мусором.

Рядом расположен полигон, куда свозят твердые бытовые отходы. Он огорожен невысокой сеткой, которая не препятствует распространению мусора по окружающей территории.

Активисты простят регоператора Бийска обратить внимание на состояние заграждения. Поскольку начинается туристический сезон, множество людей поедут через Бийск в Горный Алтай, и их не должна встречать свалка.

Впоследствии и вовсе стоит подумать о переработке, а не просто хранении мусора, отмечают в "Народном фронте".

Обращение уже направили в природоохранную прокуратуру.

Ранее жители алтайского края пожаловались, что их село утопает в мусоре и зловонии.

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