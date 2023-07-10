МРОТ обещают повысить вдвое в России

Власти планируют повысить МРОТ вдвое по сравнению с 2023 годом. Повышение будет проходить постепенно, сообщают "Известия".

Власти рассчитывают, что минимальная зарплата в номинальном выражении вырастет вдвое к 2030 году.

По предварительным выводам, для этой инициативы потребуется порядка 2,4 трлн рублей. Ее хотят аккумулировать за счет современного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России.

В ЦЭМИ РАН заявили, что повышение МРОТ сократит уровень бедности и, следовательно, простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП.

Ранее стало известно, что в 2024 году МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Также Минтруд РФ предлагает с 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%. В 2022 году этот показатель составил около 40 тыс. рублей.