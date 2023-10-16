По поверью, День Дионисия — 16 октября — приносит с собой зиму.

В эту дату опадают последние листья с деревьев, случаются снегопады и заморозки, улетают птицы. На смену ясным дням приходят ливни и туманы.

Поверье подтверждает ночной минус в Алтайском крае. Не большой, всего 1 градус. Но он сказался на утренней свежести воздуха. А уже в ближайшие три дня в регионе ожидается от -2 до -5 градусов. Однако такая температура будет в предгорьях. И ночью.

Народные приметы дня

Если облака темные и плывут низко, значит, скоро будет похолодание и снегопад;

Перелетающие с места на место стайки воробьев говорят о том, что скоро наступит непогода.

Между тем какая погода будет в ближайший месяц, рассказали синоптики.

На ближайшие две недели погода не сильно испортит настроение тем, кто совсем не любит холод. Солнце еще выглянет и прогреет землю 19 октября - температура воздуха достигнет 17 градусов тепла.

Однако 24 октября столбик термометра опустится до нуля.

Осадки, ясные дни и ветер

В среднем за 30 дней ожидается четыре ясных дня. Но даже те дни, когда на небе будет переменная облачность - погода будет сносной.

Длительные осадки в виде дождя пройдут всего три дня - с 15 по 17 октября.

Снег пока что не прогнозируют. Однако одеваться потеплее следует уже с 24 октября - синоптики прогнозируют +3 градуса днем.

Ранее синоптики рассказали, когда Алтайский край накроет мокрый снег.