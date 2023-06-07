Можно ли не ходить на работу в аномальную жару

Роспотребнадзор опубликовал правила, при которых рабочие действительно могут уйти домой раньше или вовсе на нее не приходить.
Если в офисе стоит жара в 28,5 градусов, рабочий день рекомендуют сократить на час. При 29 градусах - уже на два. Если в помещении приходится работать с температурой в 30,5 градуса - уйти домой можно на четыре часа раньше.
Кроме того, температура в помещении должна быть 24-25 градусов. То есть при включенных кондиционерах не нужно опускать температуру ниже этого предела.
Если вы работаете на открытом воздухе,Ю а на улице уже 32 градуса, обязательно нужно делать перерывы. Работать нужно 15-20 минут, отдыхать - 10-12 в охлаждаемых помещениях. В специальной одежде продолжительность работы (без учета отдыха) должна быть 4-5 часов. Без спецодежды - 1,5-2 часа.
К тому же, правильно нужно пить воду. Ее температура должна быть 10-15 градусов. Пить ее нужно часто, но понемногу. Примерно одну чашку каждый 20 минут.
Ранее стало известно, когда на Алтае пойдет дождь.