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Жизнь

Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей

Реконструированный мост находится в Алейском районе и соединяет два берега ручья, у которого нет названия.

Мост в Алейском районе.
Мост в Алейском районе.
mintrans.alregn.ru

Сооружение находится на дороге Боровское - Серебренниково, а стоимость работ составила 54,4 млн рублей из краевого бюджета, сообщают в Минтрансе Алтайского края.

Мост соединяет три села: Боровское, Серебренниково и Костин Лог.

Старый мост, как отмечают в ведомстве, был аварийным, грузоподъемность была ограничена, а альтернативного проезда не имелось.

После ремонта увеличили грузоподъемность, заменили покрытие (с щебенки на асфальтобетон), обустроили освещение, перила и барьерные ограждения.

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