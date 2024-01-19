Московский блогер опубликовал фильм об алтайской промышленной узкоколейке

Алексей Калинин один из тех исследователей-любителей, которые изучают и сохраняют информацию об узкоколейных железных дорогах. Сегодня этот вид транспорта используется все меньше, век узкоколеек в истории железной дороги подходит к концу. В России их осталось мало, пользуются ими в основном промышленные предприятия.