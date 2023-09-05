7 сентября
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Жизнь

Мошенники подделывают приложения популярного банка

Пользователи столкнулись с мошенниками в магазине приложений App Store. Там появились фейковые приложения Сбера, пишет iPhones.ru.

iPhone 14 Pro.
iPhone 14 Pro.
unsplash.com

Настоящего приложения Сбера в App Store давно нет, установить его можно в отделении банка. Оно называется "СБОЛ".

Однако мошенники используют название для продвижения своих приложений, не относящихся к банку. Например, одно из них выдает займы, второе - подбирает автомобили, а третье – генерирует изображения с помощью ИИ.

Это работает. Приложение по подбору автомобилей занимает не последнюю строчку в списке популярных в App Store.

Ранее на фоне повышения ставок ЦБ мошенники придумали новую схему обмана.

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