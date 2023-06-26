Мощная стихия с градом и грозами обрушится на Алтайский край в ближайшие дни

Алтайский Гидрометцентр рассказал о погоде в Барнауле и в регионе на ближайшие дни.

Погода в Алтайском крае 27 июня

Ночью температура составит от +11 до +16 градусов, местами +5...+10.

Преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы.

Однако ветер обещает быть теплым - южным, 4-9 м/с, несмотря на порывы по западу до 15 м/с.

Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Ветер также южный, 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

Погода в Барнауле 27 июня

Ночью столбик термометра покажет от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, в городе обещают без порывов.

Температура днем - +25...+27 градусов. Ветер южный, 7-12 м/с.

В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния. CC0

Погода в Алтайском крае 28 июня

Температура ночью - от +13 до +18, местами +7...+12 градусов.

Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

Днем температура составит +17...+22 градуса. по востоку местами до +27 градусов.

Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

И днем, и ночью на большей части территории стоит ожидать кратковременные дожди, местами грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град.

Погода в Барнауле 28 июня

Ночью столбик термометра покажет от +13 до +15 градусов.

По городу пройдет кратковременный дождь, будет гроза. Ветер южный, 9-14 м/с.

Днем воздух прогреется температура до +22...+24 градусов. Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, порывы до 19 м/с.

Ночью дождь не ограничится, поэтому стоит ожидать его и днем, как и грозу.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

Погода в Алтайском крае 29 июня

Ночью температура составит от +11 до +16 градусов, местами +5,+10.

На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем же воздух прогреется до +19...+24 градусов. Местами небольшие дожди.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле 29 июня

Температура ночью - +11...+13 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с, в первой половине ночи порывы до 17 м/с.

Днем же столбик термометра покажет всего от +20 до +22 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

В первой половине дня небольшой дождь.