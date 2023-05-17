Мощная магнитная буря три дня будет наносить сокрушительные геоудары. Как подготовиться к атаке

Геомагнитная активность 17 мая будет между 3 и 4 баллами, а к 19 мая может наступить пик активности — 5 баллов.

В эти дни важно не перегружать себя, указывает LIFE.

Нужно по меньшей мере быть готовыми к сложным периодам, когда на землю обрушиваются мощные геомагнитные шторм. Прежде всего, это касается метеозависимых людей.

Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце. По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Необходимо в такие дни хорошо высыпаться, делать прогулки перед сном, исключить кофе, лучше всего пить чай с мятой или мелиссой. Не употреблять алкоголь.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу гаджетов. Может пострадать даже точная электроника на Международной космической станции (МКС).

Замечено, что во время мощных магнитных бурь идет плохой сигнал на телевизоры - часто пропадает изображение, появляется рябь радужного цвета.