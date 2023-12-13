Морозный и грозный оскал "Оливера": до минус 42 градусов ожидается лютой ночью на Алтае

Но пока не судьба.
Так, ночью 13 декабря в Алтайском крае прогнозируется до минус 42 градусов мороза. Одно радует — такая температура местами. В основном в регионе ночью будет от минус 30 до 35. Днем — до минус 29 градусов мороза.
В Барнауле ночью до минус 32 градусов. Днем — до минус 28.
Ветер северный.
Дело в том, что над Сибирью завис циклон "Оливер". Идет настоящее арктическое вторжение. Как только мощь циклона ослабнет, станет теплее. Во всяком случае, привычные к морозам сибиряки надеются на это.
Между тем роза ветров меняется. И совсем скоро в регионе начнет дуть юго-восточный, а потом и южный ветер. Даже прогнозируется дождь 25 декабря. Это, наверное, ни к чему. Пусть дождь идет летом, а снег зимой. Хоть письма Деду Морозу пиши... Держимся!