Морозная ночь и теплый день. О погоде 26 мая в Алтайском крае

Синоптики алтайского края предупреждают о заморозках ночью, но обещают теплый день. О погоде 26 мая - в материале altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае столбики термометров опустятся до +2...+7 градусов. В северных и восточных районах ожидаются заморозки до -2 градусов.

Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем потеплеет до +17...+22 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле также будет прохладно - до +2...+4 градусов. На почве температура опустится до -1 градуса. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся +17...+19 градусов. Осадки не предвидятся. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.