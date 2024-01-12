Мороз и метель. Какая погода придет в Алтайский край на Старый Новый год

В Алтайском крае
13 января, суббота:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура -15,-20 гр., местами до -25 гр.
- Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
14 ноября, воскресенье (Старый Новый год):
- Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления, метели, отложение мокрого снега.
- Температура +1,+6 гр., по западу местами до -4 гр.
- Ветер северо-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0
В Барнауле
13 января, суббота:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура -18,-20 гр.
- Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
14 января, воскресенье (Старый Новый год):
- Умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, метель.
- Температура +1,+3 гр.
- Ветер северо-западный, 18-23 м/с.
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