Море красок и небывалый масштаб. Как АлтГУ отпраздновал свое 50-летие

Алтайский государственный университет отпраздновал свое 50-летие 26 мая. Череду праздничных мероприятий завершил масштабный концерт "Планета университет". На сцене выступили акробаты, циркачи и даже велосипедисты. Корреспондент altapress.ru запечатлел самые яркие номера.

Официально День рождение у АлтГУ 25 мая. Именно в этот день он был образован в соответствии с приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 1973 года.

По случаю праздника Алтайский госуниверситет впервые отмечал юбилей целых две недели - с 15 по 26 мая. Ранее праздничная программа длилась только одну неделю.

Завершил череду юбилейных мероприятий отчетный концерт "Планета Университет". В этом году он проходил не в университетском дворике, а в "Титов-Арене".

Праздничную программу разделили на две части. С 13:00 до 16:00 проходил концерт "Вечер встречи поколений выпускников АлтГУ". А с 19:00 часов начинался концерт "Планета Университет".

Праздничный концерт АлтГУ Юлия Дильман Праздничный концерт АлтГУ Юлия Дильман Праздничный концерт АлтГУ Юлия Дильман Праздничный концерт АлтГУ Юлия Дильман

В холле "Титов Арены" гости праздника могли купить атрибутику университета, а также подкрепиться пирожками и булочками. Также организаторы подготовили несколько фотозон, чтобы посетители смогли запечатлеть радостный момент на память.

Праздничный концерт АлтГУ Юлия Дильман Праздничный концерт АлтГУ Юлия Дильман Праздничный концерт АлтГУ Юлия Дильман

На сцене спортивного комплекса выступили различные творческие коллективы АлтГУ. Актеры Homo Artisticus разыгрывали фрагменты из истории университета. Цирковая студия "Арлекино" совместно с велоспортсменами удивила зрителей акробатическими номерами. А юные гимнастки продемонстрировали всю красоту художественной гимнастики.