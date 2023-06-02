2 июня
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Жизнь

Монгольская рапсодия: знаменитую песню Queen изначально хотели озаглавить по-другому

Знаменитая композиция британской рок-группы Queen Bohemian rhapsody первоначально называлась Mongolian rhapsody.

Кадр из клипа Фредди Меркьюри.
Кадр из клипа Фредди Меркьюри.
Скриншот видео канала Freddie Mercury Solo на youtube.com

Об этом сообщил телеканал Sky News. В рукописях и черновиках Фредди Меркьюри нашли фрагмент с перечеркнутым названием Mongolian rhapsody.

Черновики выставили на аукцион торги.

Ранее опубликовали видео с неизданной версией песни Фредди Меркьюри.

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